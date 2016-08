Heb je zo al eens maatjes gegeten? Lekker fris met appel.

Nina en Lidl

31/08/16 - 12u00

NINA & LIDL Traditioneel eet je maatjes aan de staart, het liefst bedekt onder een laag uitjes. Maar maatjes zijn ook heerlijk met appel.

Wat heb je nodig:

- 4 maatjes

- 2 Granny Smith

- 2 tomaten

- 1 rode ui

- 50 gr rucola

- 2 el bieslook, gehakt



Voor de dressing:

- 2 el mayonaise

- 1 el olijfolie extra vierge

- 1 el azijn

- peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Snij de maatjes in stukken van 2 cm.

Stap 2: Snij de appels en tomaten in blokjes. Snipper de ui. Meng de appels met de ui, de maatjes en de sla. Kruid met peper.

Stap 3: Maak een dressing van de mayonaise, olijfolie en azijn en kruid met peper en zout.

Stap 4 : Plaats een dresseerring op een bord. Schep er tot 2/3 van de ring het maatjesmengsel in, druk aan en lepel er tomatenbplokjes op. Verwijder de ring. Druppel er wat dressing over en garneer met de bieslook.



Tip: Lekker met vers brood.