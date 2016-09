Vanavond eten we....taart! (hartige taart, dat wel)

Nina en Lidl

6/09/16 - 12u00

NINA & LIDL Waarom geen taart als hoofdgerecht? Met deze uientaart kan het! De uien worden zacht van smaak in de oven, zelfs een beetje zoet. Heerlijk bij kippenbrochetten.

Wat heb je nodig:

- 4 kippenbrochettes

- 10 g boter

- 1 rol kant-en-klaar bladerdeeg

- 60 g Gruyère kaas

- 5 rode uien

- 4 el azijn

- 2 el rietsuiker

- 6 el olijfolie extra vierge

- 4 eieren

- 125 ml room

- 3 el gehakte peterselie

- 3 el tijmblaadjes

- 200 g geitenkaas

- gemengde sla

- peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 190°C. Roer de olijfolie, azijn en suiker door elkaar. Giet in een pannetje en warm op.

Stap 2: Snij de uien in ringen en doe bij het azijnmengsel. Laat 15 minuten inkoken.

Stap 3: Kluts de eieren met de room en de peterselie en kruid met peper en zout.

Stap 4: Beboter een ronde bakvorm met de helft van de boter en leg er het deeg in. Druk lichtjes aan. Prik het deeg in met een vork.

Stap 5: Bestrooi de deegbodem met de Gruyère . Verdeel er de uien over en brokkel er de geitenkaas over. Giet er het eimengsel in en bestrooi met de tijmblaadjes.

Stap 6: Zet de taart 30 minuten in de oven.

Stap 7: Bak ondertussen de kippenbrochetten in de resterende boter goudbruin. Serveer elke brochette met een stukje uientaart en wat groene sla.



Tip: Restje uientaart over? Neem mee als lunch voor op het werk. Ook koud smaakt hij erg lekker.