Breng nog even de zomervakantie terug met deze gezonde watermeloen-kiwi ijsjes

Nina en Lidl

1/09/16 - 12u00

NINA & LIDL Met watermeloen, kiwi's en limoen maak jij dit gezond en lekker tussendoortje. Leuk om na de eerste schooldagen weer even de warme zomerdagen terug te halen.

Wat heb je nodig:

- 300 g watermeloen

- 2 kiwi's

- 1 limoen

- 20 g suiker (optioneel)



Zo maak je het:

Stap 1: Snij de watermeloen in partjes en pureer ze met een staafmixer. Snij ook de kiwi in stukjes, en pureer.

Stap 2: Voeg 2 el van het limoensap toe aan de gepureerde kiwi's en roer goed door. Meng er eventueel de suiker door. Voeg de rest van het limoensap bij de gepureerde watermeloen.

Stap 3: Giet de ijsvormpjes tot 2/3 vol met de watermeloenpuree, steek er een stokje door en zet 1 uur in de vriezer.

Stap 4: Giet er dan de kiwipuree bovenop en zet 2 uur in de vriezer tot de ijsjes helemaal bevroren zijn.



Tip: Je kan door de watermeloenpuree nog chocoladenibs mengen.