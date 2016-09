Guilty pleasure: kiprolletjes met pizzavulling

Nina en Lidl

5/09/16 - 12u00

NINA & LIDL Pizza krijgt een hele andere betekenis met deze pizza kiprolletjes. Je maakt ze van kipfilets met tomatensaus, salami, champignons en kaas. Oprollen, vastprikken en genieten!

Wat heb je nodig:

- 4 kippenborstfilets

- 200 ml tomatensaus met basilicum

- 1 el gedroogde tijm

- 50 g salamiplakjes

- 100 g champignons, in schijfjes

- 50 g rucola

- 150 g Parmezaanse kaas, geraspt

- 100 g geraspte Emmentaler



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Snij de kipfilets door. Leg folie op het vlees en klop het vlees plat. Meng de tomatensaus met de tijm, de champignons, de helft van de Emmentaler en de helft van de Parmezaanse kaas.

Stap 2: Schep op elke platgeklopte kipfilet wat saus, leg er een plakjes salami op, wat rucola en rol op. Zet vast met een prikker.

Stap 3: Leg de rollen in een ovenschotel. Leg er nog een salamiplakje op, schep er de restererende saus over en bestrooi met de resterende kaas.

Stap 4: Zet 45 tot 50 minuten in de oven.



Tip: Serveer met pasta. Varieer volop met de vulling.