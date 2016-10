Jullie succesrecepten: Veerle scoort altijd met deze pastaschotel met tonijn

Nina en Lidl

NINA & LIDL Wat koken jullie vanavond? Ons NINA-kooktteam trok naar de supermarkt en vroeg naar jullie eetgewoontes en kooktips. Vandaag: Veerle (45) zaakvoerster in haar eigen kapperszaak 'Juve' in Aartselaar. Ze kookt graag gezond (en snel) en probeert dan ook zoveel mogelijk groenten in haar gerechten te verwerken. Vooral pastagerechten staan vaak op tafel.

Hoe zou je je kookstijl omschrijven?

"Ik probeer gezond en vooral snel te koken. In al mijn gerechten verwerk ik veel groenten. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, ik kan niet heel goed koken (lacht). En toch vind ik het belangrijk om vers te koken."



Wat is jouw snelle recept na een drukke werkdag?

"Na een drukke dag maak ik graag gebakken eitjes, een omelet waar ik ajuin, look, courgettes of andere groentenoverschotjes in verwerk."



Wat is jouw guilty pleasure?

"Ik ben geen zoetebek en laat me niet snel misleiden door chocolade. Maar als ik me laat verleiden is dat door kaas, salami of chips. Dit gebeurt zeker niet elke dag."



Wat is jouw geheim ingrediënt in een spaghetti bolognese?

"Een beetje cajunkruiden geven een spaghetti bolognese een extra pittige toets."



Veerles succesrecept: pasta met tonijn en mozzarella



Wat heb je nodig:

handvol zongedroogde tomaatjes

handvol kerstomaatjes

1 teentje look, fijngesneden

olijfolie

250 gr tonijn (vers of uit blik)

125 gr mozzarella, in stukjes gesneden

400 gr pastaschelpen (conchiglioni)

gerapste parmezaanse kaas



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°c. Stoof de kerstomaatjes, zongedroogde tomaatjes en de look aan in een beetje olijfolie.

Stap 2: Voeg er ook de tonijn aan toe.

Stap 3: Meng er de stukjes mozzarella door.

Stap 4: Kook de pasta gaar.

Stap 5: Meng alles onder elkaar in een grote ovenschotel.

Stap 6: Strooi er nog een beetje parmezaanse kaas over en steek de schotel nog 20 minuten in de oven op 180°c.



Tip: Voeg er nog een beetje spinazie aan toe.