"Onbekend werk van Prince zeker 35 miljoen waard"

Door: redactie

13/10/16 - 04u57 Bron: ANP/BuzzE

© ANP.

Niet eerder uitgebrachte muziek van Prince wordt voor miljoenen dollars aangeboden bij platenlabels. Volgens Billboard hebben de advocaten die voor de nalatenschap van de zanger werken de vraagprijs op 35 miljoen dollar (bijna 32 miljoen euro) gezet.

In een kluis in de studio van Prince zou duizenden uren aan muziek uit de afgelopen decennia liggen, een deel daarvan heeft de muzikant nooit met de wereld gedeeld. Het is niet helemaal duidelijk wie nu precies de rechten heeft over het werk, omdat de zanger onder contract heeft gestaan van verschillende labels, maar ook zelfstandig heeft gewerkt.



Het proces waarin moet worden vastgesteld wie de erfgenamen van Prince zijn, is nog altijd gaande. Het lijkt zeker dat zijn zus Tyka en vijf halfbroers en -zussen in aanmerking komen voor een deel van de erfenis, maar de rechter moet zich nog buigen over de vraag of een nicht en achterneef en -nicht ook aanspraak kunnen maken op de miljoenen die zijnen purperen hoogheid naliet.