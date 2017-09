Jambon reageert op lekkende politieman: "Extra screening niet aan de orde"

Bewerkt door: ADN

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA). © belga.

Er komt voorlopig geen extra screening van medewerkers bij de veiligheidsdiensten. Dat de agent die samenwerkte met terreurverdachten is opgepakt, bewijst net dat het huidige systeem werkt, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Een agent van de zone Brussel Noord is aangehouden omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan verdachten. Het Brusselse gerecht is ervan overtuigd dat Momo E.S. via de berichtendienst WhatsApp geheime informatie heeft doorgespeeld over een lopend terreuronderzoek. E.S. wist als dispatcher onder meer waar en wanneer invallen zouden plaatsvinden.



"Dit is natuurlijk schrikken, maar de politie is een organisatie van mensen. Daar kunnen ook hier en daar mensen met slechte intenties tussen zitten", reageert de minister. "Onze veiligheidsdiensten hebben een goede interne controle, waardoor we deze verdachte hebben kunnen vatten."



Jambon wijst erop dat niet enkel nieuwe rekruten worden gescreend, maar dat er ook procedures zijn om in het oog te houden of bestaand personeel niet verglijdt richting misdaad. "Dat heeft in dit geval goed gewerkt."