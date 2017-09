Agent die geheime informatie lekte had contact met broer van brein achter aanslagen van 22 maart

rvl, Stephanie Romans

21/09/17 - 12u09

Oussama Atar, het vermoedelijke brein achter de aanslagen op 22 maart. © rv / Robby Dierckx.

De agent die verdacht wordt van het lekken van geheime informatie uit een terreurdossier, had contact met Yassine Atar. Dat is de broer van Oussama Atar en de neef van de broers El Bakraoui. Oussama Atar wordt beschouwd als het brein achter de aanslagen van 22 maart, de broers El Bakraoui bliezen zich toen op in de vertrekhal van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek.