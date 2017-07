Oussama Atar, het meesterbrein achter 22/03... of dat willen de speurders toch graag

GUY VAN VLIERDEN

25/07/17 - 05u00

© rv.

Uw krant heeft nieuwe foto's in handen gekregen van Oussama Atar (33), het vermeende brein achter de Brusselse terreur. Hij zou de Abu Ahmed zijn die het bloedbad dirigeerde vanuit Syrië. Maar het dossier dat wij hebben kunnen lezen, leert alleen hoezeer de speurders wíllen dat hij Abu Ahmed is.

© RV.

De schuilnaam Abu Ahmed kwam langs twee verschillende wegen in het onderzoek terecht. Ten eerste via de laptop die na de aanslagen van 22 maart vorig jaar uit een vuilnisbak in Schaarbeek werd gevist. Die bevatte enkele geluidsboodschappen die de daders naar hun chef in Syrië hadden gestuurd. Ze noemden hem dus Abu Ahmed en stelden uitdrukkelijk: "Jij beslist. Jij bent de baas." Het is jammer voor de speurders dat de terroristen niet rechtstreeks praatten met mekaar - de ene nam zijn boodschap op, stuurde die door en wachtte dan een antwoord af. En de antwoorden van Abu Ahmed stonden niet op de computer, waardoor zijn stem daar niet te horen was.



De tweede vermelding van Abu Ahmed viel tijdens de verhoren van Adel Haddadi en Muhammad Usman. Dat zijn twee terroristen die werden gevat in Oostenrijk, nadat ze vanuit Syrië waren vertrokken om aanslagen in Europa te plegen. Zij verklaarden allebei dat het Abu Ahmed was die hen daarvoor op pad had gestuurd. Dat gebeurde in levenden lijve, zodat Haddadi en Usman de enigen in hechtenis zijn van wie vaststaat dat ze Abu Ahmed hebben ontmoet. Het is de ondervraging van Haddadi door een Franse onderzoeksrechter die het zwaarste bewijs heeft geleverd tegen Oussama Atar. Haddadi zou Atar toen formeel als Abu Ahmed aangeduid hebben.



De volledig uitgeschreven tekst van zijn verhoor, die wij hebben ingekeken, leert echter dat de werkelijkheid toch ietwat anders is. Lees in onze Pluszone, exclusief voor abonnees, hoe de politie vooral lijkt te willen horen dat Oussama Atar alias Abu Ahmed het meesterbrein achter de aanslagen zou zijn geweest. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!