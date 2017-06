FOTOKAART: hier hielden terroristen zich vier maanden lang schuil tussen aanslagen Parijs en Brussel

Guy Van Vlierden, Ines Van Impe

27/06/17 - 10u27

© HLN.

Waar verbleven Ibrahim en Khalid El Bakraoui, Najim Laachraoui, Mohamed Abrini en Osama Krayem terwijl ze de aanslagen van 22 maart aan het voorbereiden waren? Tussen de aanslagen in Parijs op 13 november 2013 en de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel op 22 maart 2016 hebben de terroristen verschillende schuilplaatsen gehad in ons land. Wij brachten ze allemaal in kaart.

De terroristen die op 22 maart 2016 toesloegen op de luchthaven Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek, hadden nog andere plaatsen op hun lijst van mogelijke doelwitten staan. Dat blijkt uit de analyse van de laptop die in Schaarbeek is aangetroffen, zo onthult uw krant. Het federaal parket geeft geen commentaar over de berichtgeving.



Onschatbare informatie

De laptop van de terroristen die op 22 maart werd aangetroffen in een vuilnisbak in de Max Roosstraat in Schaarbeek, vlak bij de flat van waaruit het terreurcommando vertrok dat op Brussels Airport toesloeg, heeft de speurders al heel wat onschatbare informatie opgeleverd.



Volgens uw krant zijn op het toestel ook een reeks foto's teruggevonden van de terroristen, weliswaar in thumbnail-formaat. Op de foto's poseren Najim Laachraoui, Ibrahim El Bakraoui en Mohamed Abrini, afwisselend met een koran of een wapen in de hand, op een matras en voor de zwarte vlag van IS.



Vermiste wapens

Ook is op de foto's een aantal wapens te zien die nog steeds niet zijn teruggevonden. Het gaat om drie aanvalsgeweren van het type VZ58 en een kalasjnikov, een pompgeweer, twee pistolen, een handgranaat en een plastic box die wit poeder bevat, vermoedelijk TATP.



Militair ziekenhuis

De thumbnails en de opgenomen gesprekken tussen de terroristen en hun opdrachtgevers in Syrië onthullen ook dat de terroristen nog andere doelwitten overwogen en daarover informatie opzochten. Het ging over het militaire ziekenhuis in Neder-over-Heembeek en haar directeur, de kazerne van de para's in Flawinne en de ambtswoning van de premier.



Daarnaast raadpleegden ze ook een krantenartikel met als titel 'Où boire un verre et assister à un concert à Bruxelles' ('Waar kan je een glas gaan drinken en een concert bijwonen in Brussel?'), en, zoals eerder al werd gemeld, overwogen ze ook nucleaire installaties als doelwit.



Uw krant raakte aan de foto's die ze maakten in hun Schaarbeekse schuilplaats en onthult ook nieuwe details over doelwitten die de Islamitische Staat in ons land op het oog had. Lees het volledige artikel in onze pluszone.