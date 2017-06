België verliest door terrorisme opnieuw een plaatsje op ranglijst van vreedzaamste landen

Bewerkt door: ADN

12/06/17 - 21u37 Bron: Belga

Bloemen en kaarsen ter herdenking van de aanslagen van 22 maart, op het Beursplein in Brussel. © getty.

België is van de achttiende naar de negentiende plaats gezakt op de World Peace Index, een klassement waarin landen op basis van hun vreedzaam karakter worden gerangschikt. De achteruitgang heeft te maken met de impact van het terrorisme.

Bij de opmaak van de ranglijst wordt rekening gehouden met de veiligheid in het land, de aanwezigheid van interne of internationale conflicten en de graad van militarisering.

IJsland voert, net zoals vorig jaar, de ranking van het Institute for Economics and Peace aan. De top vijf wordt verder vervolledigd door Nieuw-Zeeland, Portugal, Oostenrijk en Denemarken. België wordt als negentiende op gelijke hoogte met Nederland geplaatst.

Maatregelen

In het rapport wordt onder meer aandacht besteed aan de impact van het toenemende terrorisme in de industrielanden. Ook de positie van België wordt daardoor beïnvloed, wat verklaart waarom ons land één plaats moest prijsgeven. "Bij de impact van het terrorisme gaat het ook om de maatregelen die genomen werden in de context van een terreurdreiging", zegt Serge Stroobant van het Institute for Economics and Peace. "De gewapende soldaten in de straten en de versterking van de politiediensten hebben een negatief impact op het niveau van vreedzaamheid."