Al 21 miljoen vrijgemaakt voor slachtoffers aanslagen 22 maart

23/05/17

Er is al 21 miljoen euro vrijgemaakt voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart vorig jaar in Brussel en Zaventem. Dat heeft premier Charles Michel vandaag in de Kamer gezegd. Zowat 1,3 miljoen euro komt van het fonds voor hulp aan slachtoffers, de rest komt van de verzekeringsmaatschappijen.