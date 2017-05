Toerisme in Vlaanderen krabbelt weer recht na aanslagen

bewerkt door: sam

1/05/17 - 08u46 Bron: Belga

Agenten patrouilleren op de Brusselse Grote Markt. © photonews.

terrorisme De aanslagen van 22 maart hebben een grote weerslag gehad op het toerisme in Vlaanderen. Het aantal overnachtingen viel vorig jaar terug met 5,6 procent. Onze regio ontving 25 procent minder Amerikaanse en zelfs 45 procent minder Japanse bezoekers, zo blijkt uit gegevens van Toerisme Vlaanderen en Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. In de laatste maanden van 2016 tekende zich een pril herstel af.

Het aantal buitenlandse toeristen viel daarentegen stevig terug na de aanslagen. Er werden uiteindelijk 11 procent minder overnachtingen genoteerd. Vooral bij de Britse (-20%), Amerikaanse (-25%) en Japanse (-45%) bezoekers werd een grote daling opgetekend. In het Brussels gewest was de klap overigens nog veel heftiger, met een vijfde minder overnachtingen. Terreur treft het toerisme altijd, blijkt uit een internationale vergelijking. Volgens de Europese benchmark TourMis kunnen bijna alle Europese landen positieve cijfers voorleggen. De Europese bestemmingen stegen gemiddeld met 2%, maar niet in landen die opgeschrikt werden door terreur, zoals Frankrijk (-4%) en Turkije (-31%). "De aanslagen van 22 maart vonden ook nog eens plaats in het midden van het traditionele boekingsseizoen", zegt minister Weyts.

Herstel

Militairen in de luchthaven van Zaventem. © anp.

In de laatste maanden van 2016 tekende zich een pril herstel af. Zo was er in december flinke groei bij bijvoorbeeld bezoekers uit Frankrijk (+40%), Spanje (+45%) en Denemarken (+50%). Die positieve trend wordt bevestigd door de Hotelbarometer, die aangeeft dat de hotelbezetting opnieuw steeg in de eerste maanden van 2017. In januari en februari lag de bezetting in de Vlaamse hotels boven de 50% met een klim naar 55% - cijfers die beter zijn dan dezelfde periode in 2016 en 2015.



"De toeristische sector heeft een formidabele veerkracht", zegt Weyts. "De weg naar een volledig herstel is nog lang, maar de eerste stappen zijn gezet. Onze toeristische troeven en onze toeristische sector blijven ijzersterk."