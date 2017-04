Crisiscentrum krijgt award voor communicatie na aanslagen

JM

Het netwerk van communicatiespecialisten bij het Crisiscentrum (Team D5) heeft gisteren een Europese award ontvangen in Boedapest voor zijn uitstekende communicatie na de aanslagen van 22 maart vorig jaar. De prijs werd uitgereikt door European Emergency Number Association (EENA) en in ontvangst genomen door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Team D5 is samengesteld uit 35 vrijwilligers van over heel het land. In het dagelijkse leven werken ze als communicatie-ambtenaren bij gemeentebesturen of bij de gouverneurs. In noodsituaties, zoals terreuraanslagen, kunnen ze worden opgeroepen om bijstand te verlenen aan het Crisiscentrum. Hun taak is de bevolking correct en vlug informeren. Ze controleren ook de sociale media en reageren snel op eventuele foute of misleidende berichten.

Aanslagen Brussel

Tijdens de aanslagen van 22 maart werden er 16 leden ingeschakeld, ter ondersteuning van de woordvoerders van de betrokken Belgische ministers en overheden. Ze monitorden en analyseerden (sociale) media, gaven partners advies rond crisiscommunicatie, stelden webartikels en persberichten op, en interageerden op sociale media. Ook verzorgden ze persrelaties en coördineerden ze acties om de bevolking coherent te informeren.



Communicatie

EENA gaf het D5-team zijn 112 Award voor opmerkelijke crisiscommunicatie voor het "uitzonderlijke werk op sociale media" tijdens en na de terreuraanslagen op 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. "Ze deelden niet alleen informatie en hielden de bevolking op de hoogte. Ze werkten ook actief samen met gewone burgers in de moeilijkste omstandigheden", klinkt het in een persbericht. "We huldigen het D5-team voor zijn uitzonderlijke bijdrage om de kracht van sociale media in crisistijden te demonstreren."



Aanslagen Parijs

De leden van het D5-team van het Crisiscentrum waren overigens niet de enigen die woensdag in de prijzen vielen. Zo kregen de twee Australische verplegers Laura en William, die op 13 november 2015 in Parijs op vakantie waren, de 112 Award voor buitengewone burgers. Ze waren een koffie aan het drinken, toen de hel in de Franse hoofdstad losbarstte en spoedden zich ter plaatse om gewonden te verzorgen.