Ze zou haar job opzeggen. En toen ontplofte de bom

video Twee minuten voor het einde van haar shift ontplofte de bom. Fabienne Vansteenkiste overleed in de luchthaven, haar man Eddy Van Calster wist pas drie dagen later dat ze er niet meer was. "Fabienne was bang voor een terroristische aanslag, en had de avond voor de ontploffing besloten om haar job op te zeggen." Het huis waar ze jarenlang samen gelukkig waren, zal Eddy nu verkopen.

Leeg is het huis van Eddy en Fabienne nog niet. Wel is het er stil geworden. In Gesves, op een steenworp van Namen, vonden ze hun paradijs - een woord dat herhaaldelijk zal vallen. "Genieten van de zon, de natuur die elke lente opnieuw tot leven kwam, en van elkaar. We waren altijd samen. Nu kom ik nog één keer per week naar hier", vertelt Eddy kalm. "Dan neem ik zoveel spullen mee naar Sint-Lambrechts-Woluwe als mijn auto kan dragen. Het zou een gîte worden, dit huis. Later een B&B, lang voor ze je daarmee platgooiden. Pionierswerk, maar het project mislukte. Voor Fabienne was dat een grote teleurstelling. Daarom ging ze later aan de slag op de luchthaven, waar ze aan de check-in werkte voor Aviapartner. En dat deed ze graag. Vooral dankzij de collega's, die haar op handen droegen. Nu nog is er een collega die elke dag een kaars voor haar brandt. En als ze met een probleem zitten, vragen ze elkaar: 'Hoe zou Fabienne dit oplossen?'"



Terwijl zij in de luchthaven werkte, maakten Eddy en Fabienne nieuwe plannen. Zo startten ze een eigen bedrijf in Sint-Lambrechts-Woluwe. "Ze was van plan om haar job in de luchthaven in september op te geven. Het was genoeg geweest. Ze was bang voor de bom. Ze voelde aan dat een terroristische aanslag steeds dichterbij kwam. Daags voor de ontploffing besliste ze daarom om te stoppen, om alvast van shift te veranderen en pas in de namiddag te beginnen werken. Ze wist dat de kans op een aanslag 's morgens te groot was."



