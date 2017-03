Eenbenige jihadi verstopte achtergebleven wapens van terroristen

Bewerkt door: mvdb

20/03/17 - 06u55 Bron: De Standaard - La Libre Belgique

Bilal El Makhoukhi en zijn advocaat verlaten het Antwerpse justitiepaleis na een zittingsdag in het Sharia4Belgium-proces. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar cel. Foto uit oktober 2014. © belga.

1 jaar na 22/3 Het gerecht vermoedt dat Bilal El Makhoukhi, de eenbenige jihadi van het Shariah4Belgium-proces, de achtergebleven wapens van de terroristen van 22 maart heeft verstopt. Dat schrijven De Standaard en La Libre Belgique.

Het door de terroristen gehuurde appartement in de Max Roosstraat in Schaarbeek. © belga.

El Makhoukhi, alias Aboe Imrane, zit al sinds 8 april vorig jaar in de cel op verdenking van medeplichtigheid aan de aanslagen, maar de speurders vermoedden in het begin dat hij slechts een bijrol had gespeeld. Ze gaan er echter meer en meer van uit dat het de bedoeling was dat El Makhoukhi na de aanslagen de wapens zou bijhouden en doorgeven aan andere kandidaat-terroristen. Die wapens zijn vandaag nog altijd spoorloos.



Enkelband

Op het Shariah4Belgium-proces werd de in Syrië door een sluipschutter gewond geraakte jihadi veroordeeld tot vijf jaar cel, maar die straf zal hij om medische redenen bijna volledig thuis uitzitten met een enkelband. Precies een week voor de aanslagen mocht hij die enkelband afleggen, en een dag later trok hij naar de Schaarbeekse Max Roosstraat, waar de terroristen van Zaventem de aanslagen volop aan het voorbereiden waren.



Toen hij in december, geconfronteerd met bewijzen, bekende dat hij in het bewuste appartement geweest was, zei hij dat hij enkel "een beker melk had gedronken en gebeden met de aanwezigen".



Een dag voor de aanslagen contacteerde een van de kamikazes, Najim Laachraoui, met een audioboodschap de emir Abou Ahmed in Syrië. Hij zegt daarin dat hij aan broeder Abou Imrane heeft laten weten hoe hij Ahmed moet contacteren en dat Imrane zal vertellen waar de wapens te vinden zijn. Tijdens zijn verhoren lachte El Makhoukhi weg dat hij die Imrane is.