"Abrini, man met het hoedje, werd verlinkt door een vriend die informant was"

Door: redactie

20/03/17 - 06u26 Bron: Belga

© afp.

1 jaar na 22/3 Mohamed Abrini, de "man met het hoedje" die na de aanslag op 22 maart vorig jaar in Zaventem vluchtte, kon opgepakt worden na een tip van een vriend die informant was van de politie. Dat schrijft La Dernière Heure vandaag.

Abrini werd opgepakt kort nadat hij cash geld had ontvangen van een mysterieuze vriend. Die man werd kort na de feiten opgepakt en na een kort verhoor weer vrijgelaten door de politie. Hij had nochtans, zoals andere verdachten, vervolgd kunnen worden omdat hij financiële hulp had geboden aan een terroristische groep.



Volgens een bron dicht bij het onderzoek zou de politie hulp hebben gekregen van een informant, die na de feiten, ten minste voor een tijdje, onder politiebescherming werd geplaatst. De bron vermeldt niet of de man werd betaald.



Het federaal parket en de advocaat van Abrini willen niet reageren op het nieuws.