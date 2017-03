"Die jihadkanker gaan we uitroeien. En dat zal moslims pijn doen, ja"

NADINE VAN DER LINDEN

18/03/17 - 08u08 Bron: Het Laatste Nieuws

© Belga.

Deuren inbeuken, het moet, maar het volstaat niet om Molenbeek erbovenop te helpen. "De uitdaging is de harten van de jonge moslims terugwinnen", benadrukt veiligheidsminister Jan Jambon (N-VA). "Maar ze moeten wel beseffen: die jihadkanker gaan we uitroeien. Enige pijn en ongemak valt dan niet te vermijden."

"Ja, na de bommen in Zaventem had ik sneller de Brusselse metro moeten sluiten. Misschien was het dan anders gelopen in Maalbeek. Maar wat schiet je daar nog mee op? De vraag is of de regering, politie, het gerecht en de inlichtingendiensten blunders hebben gemaakt die de aanslagen konden vermijden. Ik denk van niet, er zijn die dagen geen grove fouten gemaakt."

U beloofde Molenbeek op te kuisen. Hoever staat u daarmee?

"Heel ver. Al los je in een jaar geen probleem op dat decennia fout is gegroeid. Er zijn duizenden woonstcontroles uitgevoerd, drieduizend vzw's doorgelicht, een reeks drugslabo's gesloten. De gemeente Vorst, die geleid wordt door een PS-burgemeester, vraagt me om in het Kanaalplan te mogen stappen. Dat zegt toch genoeg over de impact ervan? Alle burgemeesters zijn tevreden. Al wil ik geen te luide hoerakreten lossen. Ik wil alleen zeggen dat wat beloofd is, wordt uitgevoerd. Om de drie dagen zijn er extra politiecontroles. De impact daarvan is voelbaar op straat."



Foute en polariserende uitspraken van politici maken het erger. Zoals uw 'dansende moslims' op 22 maart.

"Sorry, maar ik voel me totaal niet aangesproken door die beschuldiging. Ik vind dat je de problemen bij naam moet noemen. Anders zal je ze nooit opgelost krijgen. Dat is de fout van het verleden. Als ik mijn mond dichthoud, verandert er helemaal niets. De slachtoffers van 22 maart voelen zich ook nog getraumatiseerd. 'Alles met ne keer, dus.'"



"(op dreef) Het gaat hier om een kanker. Natuurlijk niet het feit dat mensen moslim zijn. Wel dat een aantal van hen gewelddadig fundamentalisme toejuicht. Die kanker moeten we uitroeien. En ik ken geen enkele kanker die verdwijnt zonder te snijden, zonder dat er bestraling nodig is. Dat de patiënten daar enige pijn en ongemak van ondervinden, valt niet te vermijden."



Wat volgens hem nu nog het grootste probleem is, en wat zijn mening is over de komst van Turkse politici, lees je vandaag in onze pluszone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar één euro.