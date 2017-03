Hoorzitting directeur Grote Moskee is "kaakslag" voor onderzoekscommissie

Door: redactie

Jamal Saleh Momenah, directeur van het Islamitische en Cultureel Centrum van België © photo news.

In de onderzoekscommissie naar de aanslagen klonk vandaag op zowat alle banken frustratie over de hoorzitting met Jamal Saleh Momenah, de directeur van het Islamitisch en Cultureel Centrum (ICC) achter de Grote Moskee in Brussel. "Een kaakslag voor onze onderzoekscommissie in haar zoektocht naar de waarheid", noemde voorzitter Patrick Dewael het.

De Grote Moskee zit al een hele tijd in het vizier van de onderzoekscommissie, die zich dezer dagen vastbijt in het radicalisme. Van de Staatsveiligheid en andere diensten kreeg ze te horen dat de Grote Moskee en het ICC een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het wahabisme, de fundamentalistische Saoedische stroming binnen de islam.



Vage informatie

Net zo min als imam Mohamed Galaye N'Diaye eerder kon Momenah overtuigen of het wantrouwen wegnemen dat leeft bij de parlementsleden. Hij gaf een summier overzicht van de financiering van het ICC door de Islamitische Wereldliga, beloofde een erkenning voor de Grote Moskee te zullen "onderzoeken" en hield vol dat bij zijn weten geen latere Syriëstrijders voorheen bij het ICC over de vloer kwamen.



Momenah herhaalde ook meermaals dat het ICC "een gematigde en centristische islam uitdraagt". "We bieden opleidingen aan over een gematigde islam, niets rond wahabisme of salafisme", klonk het. "Kom gerust kijken, onze deuren staan open. Dan kan u ons programma en onze documenten zelf ontdekken."



Furieus

Van de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten kregen de commissieleden echter heel andere informatie. Zij reageerden dan ook furieus. Commissievoorzitter Dewael besloot Momenah zelfs niet te danken voor zijn komst en waarschuwde dat de commissie de zaak niet lost. "U zit hier tegenover de vertegenwoordiging van het Belgische volk en u hebt daar een loopje mee genomen", besloot hij. "Wij lossen dit niet. We hebben nog andere mogelijkheden dan het horen van getuigen om achter de waarheid te komen."



Of er nog een staartje komt en de onderzoekscommissie haar speciale bevoegdheden zal aanwenden, valt af te wachten. Het valt trouwens ook nog te bezien of Momenah überhaupt iets gedaan kan worden, bijvoorbeeld voor het afleggen van valse verklaringen onder ede. De man beschikt immers over een diplomatiek paspoort.



Op zowat alle banken ventileerden parlementsleden wel hun ongenoegen. "U draagt zeker niet bij aan meer vertrouwen, u zorgt eerder nog dat het wantrouwen groeit", zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. Ook sp.a-collega Meryame Kitir toonde zich teleurgesteld. "Uw weet dat de islam onder druk staat, u weet dat we in een wij-zij-verhaal dreigen te komen", hekelde ze. "Maar u doet geen enkele inspanning om er iets aan te doen."