Na aanslagen Brussel 13% meer zaken failliet

Door: redactie

13/03/17 - 05u00

© thinkstock.

Niet alleen de horeca, maar ook de Brusselse handel heeft zware klappen gekregen na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Er gingen liefst 13 procent meer zaken failliet. Ook het aantal starters ligt opvallend lager.

In de eerste maanden na de aanslagen kwamen al gevoelig minder klanten opdagen in winkels, cafés, restaurants en hotels in Brussel, maar ook op lange termijn blijkt de terreur dus grote gevolgen te hebben in onze hoofdstad. Dat blijkt uit een analyse van zelfstandigenorganisatie NSZ bij handelaars en horeca-uitbaters.



Tussen april 2016 en februari 2017 gingen in Brussel 13 procent meer zaken failliet dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. In absolute cijfers gingen 362 zaken overkop, terwijl dat er het jaar voordien nog maar 320 waren. Ook het aantal stopzettingen nam toe, van 540 naar 547.



Minder starters

Steeds minder mensen voelen zich bovendien geneigd om een zaak uit de grond te stampen in onze hoofdstad. Er waren 11 procent minder starters - in reële aantallen: van 838 naar 745.



Tot slot: niet alleen de aanslagen hebben het imago van Brussel een deuk gegeven. Ook de dagelijkse files, de frequente problemen met de tunnels en de voetgangerszone in het centrum spelen een rol. (BCL)