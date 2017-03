Terroristen gebruikten naam Pieter Timmers voor contract bij energieleverancier

Bewerkt door: LB

11/03/17 - 16u04 Bron: Belga

Zwemmer Pieter Timmers met zijn zilveren medaille op de spelen in Rio vorig jaar. © belga.

aanslagen Brussel De drie terroristen die zich voor de aanslagen van 22 maart verschuilden in een safehouse in Schaarbeek, sloten op 13 februari een contract af bij energieleverancier Lampiris, en deden dat op naam van topzwemmer Pieter Timmers. Dat bleek eerder al uit de reconstructie die De Standaard vandaag publiceerde op basis van documenten op de computers van de terroristen. Timmers' echtgenote Elle De Leeuw reageert op Twitter verbaasd. "Na wekenlang contact opnemen (met Lampiris, red.) weten we - via de media nota bene - waarom we deurwaarders wegens niet-betaalde rekeningen achter ons aan kregen. Hallucinant."

Begin februari kreeg Timmers een herinnering van Lampiris, met een laatste waarschuwing alvorens de deurwaarder zou langskomen. "En dat terwijl wij nooit klant geweest zijn bij Lampiris en nooit facturen of andere herinneringen hadden gekregen op ons adres in Antwerpen", zegt De Leeuw. "We moesten vervolgens aantonen dat we nooit in Brussel hadden gewoond. Zij gingen ervan uit dat het om een tweede adres ging of dat we intussen verhuisd waren."



"Gelukkig werd vrij snel duidelijk dat wij hier niets mee te maken hadden, maar dat heeft ons wel al heel wat papier- en telefoonwerk gekost", zegt De Leeuw. "Ze konden toen bevestigen dat inderdaad iemand Pieters naam en geboortedatum had gebruikt om een contract af te sluiten. Lampiris mocht niet zeggen of ook andere identiteitsgegevens gebruikt zijn. Ze lieten weten dat intern een onderzoek was opgestart, maar daar hebben we nog altijd niets van vernomen, tot we de krant lazen. Donderdag had ik nog een laatste contact met hen, om te vragen hoe ver het onderzoek stond. We wilden natuurlijk weten of Pieters naam bij andere bedrijven ook gebruikt zou kunnen zijn."



Om welk adres in Brussel het precies ging, mocht Lampiris evenmin kwijt, vanwege privacy-overwegingen. "Ze hebben ons aangeraden een klacht in te dienen tegen onbekenden, en dat gingen we in de loop van de volgende dagen ook doen", zegt De Leeuw. Lampiris had zelf de politie niet bij het onderzoek betrokken, hoewel uit het stuk in De Standaard blijkt dat de politie wel op de hoogte was van deze fraude. "En daar schrikken we van", aldus nog De Leeuw.



Lampiris-CEO Tom Van de Cruys laat weten dat hij navraag doet bij de betrokken dienst.