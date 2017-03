Audiofiles onthullen hoe terroristen Zaventem aanslag vervroegden: "We moeten nu toeslaan of we zullen wegrotten in de cel"

KVDS

Uit documenten die speurders terugvonden op de computer van de terroristen van Zaventem, blijkt duidelijk dat ze niet anders konden dan onmiddellijk toe te slaan in België. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en La Dernière Heure, die de files konden inkijken. Audiobestanden die werden opgenomen in de nacht voor de aanslagen, geven een blik op wat er zich afspeelde in de hoofden van de terroristen, die zich helemaal in het nauw gedreven voelden.

De situatie: het is een dag voor de aanslagen in Brussel en Najim Laachraoui, Ibrahim El Bakraoui en Mohamed Abrini verschansen zich in een flat in de Max Roosstraat. Hun kompanen Khalid El Bakraoui en Osama Krayem zijn ondergedoken in een huis in de Kazernelaan in Etterbeek. En ze zijn bang om gevat te worden.



Safehouse

De politie heeft een week eerder hun safehouse gevonden in de Driesstraat in Vorst en daarbij hun kompaan Mahammed Belkaid neergeschoten. Salah Abdeslam en Sofiane Ayari zijn drie dagen later opgepakt in Sint-Jans-Molenbeek. Zo is bijna de hele cel die de aanslagen in Parijs voorbereidde, ontmanteld. Bommenmaker Laachraoui voelt de hete adem van het gerecht in hun nek.



"De situatie is zo dat we niets meer kunnen uitstellen. We moeten zo snel mogelijk in actie komen, insjallah. We hebben besloten om morgen, dinsdag 22 maart, in actie te komen. Insjallah", zo klinkt het onder meer in een audioboodschap die hij onder een valse naam naar Aboe Ahmed stuurde. Die laatste is de emir in Raqqa die de opdracht gaf voor de aanslagen. "We hebben geen safehouse meer over. Er is niemand anders meer over dan wij. Iedereen is verbrand. Er zijn foto's van ons allemaal in omloop."



Doelwit

Hij laat weten dat ze TATP gaan gebruiken, en legt uit waarom ze voor de luchthaven en de metrolijnen als doelwit kozen. "Omdat een broeder ons informatie heeft gegeven dat er morgenochtend Amerikaanse, Russische en Israëlische vluchten zijn. We gaan proberen die te raken."



Op hetzelfde audiobestand zegt Ibrahim El Bakraoui ook dat ze vrezen elk moment gearresteerd te worden. "We wilden nog van alles doen, maar het is het lot en de wil van Allah. We moeten nu handelen. Of we zullen voor eeuwig rotten in een cel."