Commissie aanslagen dagvaardt voorzitter Islamitisch Cultureel Centrum

Door: redactie

11/03/17 - 06u42 Bron: Belga

De Grote Moskee in Brussel © photo news.

De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart heeft voor het eerst iemand officieel gedagvaard. Het gaat om Jamal Saleh Momenah, een Saoedi en de grote man achter de Grote Moskee in Brussel. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

Momenah is de Saoedische voorzitter van het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC), dat zetelt in de Grote Moskee van Brussel. Die organisatie wordt ervan verdacht een dubieuze rol te spelen bij de verspreiding van het radicale wahabisme in ons land.



De voorzitter van het ICC weigerde echter in te gaan op de vraag om volgende week meer uitleg daarover te komen geven in de onderzoekscommissie. "Daarom heeft de aan de onderzoekscommissie verbonden magistraat Peter Hartoch hem vrijdag op mijn vraag gedagvaard", legt commissievoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) uit.



Daarnaast vraagt de onderzoekscommissie ook inzage in de boekhouding van het ICC en een overzicht van de geldstromen tussen de organisatie en de Islamitische Wereldliga, een ngo die in 1962 werd opgericht in Mekka door de toenmalige Saoedische kroonprins Fayçal Ibn Abdel Aziz. "Als Momenah die documenten woensdag niet bij heeft, zal ik het gerecht de opdracht geven om beslag te laten leggen op die documenten", zegt Dewael. "Indien nodig met een huiszoeking."