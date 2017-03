Laatste van de 324 gewonden verliet onlangs ziekenhuis

Door: redactie

8/03/17 - 17u22 Bron: Belga

Een beveiligingsagent helpt een gewonde vrouw aan het metrostation Maalbeek. © afp.

aanslagen Brussel Bij de aanslagen van 22 maart 2016 vielen er 32 doden (16 Zaventem, 16 metro Maalbeek) en 324 gewonden. De hulpdiensten brachten 295 gewonden naar ziekenhuizen en 29 gewonden gingen op eigen kracht naar een ziekenhuis. Er werden 224 mensen in ziekenhuizen opgenomen. De overige 100 verlieten binnen de 24 uur het ziekenhuis. Het laatste slachtoffer heeft op 15 februari 2017 het ziekenhuis verlaten.

Er verblijven wel nog een paar mensen in een revalidatiecentrum. Mogelijk kunnen ook nog slachtoffers opnieuw worden opgenomen, als er bijvoorbeeld een prothese moet geplaatst worden.



Dit alles valt op te maken uit de cijfers waarover het ministerie van Volksgezondheid van Maggie De Block (Open Vld) vandaag beschikt.



54 ziekenhuizen, 23 nationaliteiten

Meteen na de aanslagen zijn de slachtoffers naar 28 verschillende ziekenhuizen gebracht. Na de meest dringende verzorging zijn er nog 26 ziekenhuizen extra die slachtoffers verzorgd hebben. In totaal kwamen er slachtoffers in 54 ziekenhuizen terecht.



Volksgezondheid noteerde in totaal 940 ligdagen op intensieve zorgen, 690 ligdagen in brandwondencentra en 2.431 ligdagen op normale ziekenhuisafdelingen. De slachtoffers hadden 23 verschillende nationaliteiten. Er gebeurden medische repatriëringen naar 5 landen (VS 7, Frankrijk 2, Duitsland 1, Colombia 1 en Israël 1)



Daarnaast bevonden er zich op Zaventem 2.450 passagiers die niet gewond waren en die niet konden vertrekken. Zij werden opgevangen in de sporthal van Zaventem, de kazerne van Peutie en in de evenementenhal Brabanthal Leuven. Van 3.167 andere passagiers werd het vliegtuig richting Zaventem na de aanslagen afgeleid en zij werden opgevangen in Oostende en Charleroi. Zij kregen opvang en informatie over de personen die hen stonden op te wachten in Zaventem.



Het Crisiscentrum opende het noodnummer 1771 voor de aanslagen. Er liepen 17.000 oproepen op dat nummer binnen. 2.400 van die oproepen zijn opgevolgd door de FOD Volksgezondheid, omdat psychosociale hulp nodig was.



Er werden op de dag van de aanslagen 14 medische urgentieteams ingezet met 9 MUG-voertuigen, 92 ziekenwagens, 10 snelle interventieteams Rode Kruis, helikopters van Brugge en Bras-sur-Lienne waren stand-by en 3 heli's van Defensie hebben secundair vervoer van patiënten gedaan (van ziekenhuis van aankomst naar tweede meer gespecialiseerd ziekenhuis).