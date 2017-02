Kerk herdenkt op 22 maart aanslagen in Brussel en Zaventem

Door: redactie

28/02/17 - 01u27 Bron: Belga

Aartsbisschop Jozef De Kesel. © belga.

De Kerk herdenkt op 22 maart eerstkomend de eerste verjaardag van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maelbeek. Dat meldt het vicariaat Brussel, dat deel uitmaakt van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Om 18.00 uur zal er een gebedsmoment plaatsvinden in de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal. Voorganger in de viering is kardinaal Jozef de Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel. "We zijn bijna een jaar verder maar de terreurdreiging in ons land is helaas nog brandend actueel", aldus het vicariaat Brussel.