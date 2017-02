Overheid keert 11,5 miljoen euro uit aan slachtoffers opzettelijke gewelddaden

Door: redactie

Vorig jaar hebben 1.088 slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een schadevergoeding gekregen omdat de dader onbekend is of niet in staat was om een schadevergoeding te betalen. De Commissie Financiële Hulp kende in totaal ruim 11,5 miljoen euro toe, ongeveer 13 procent meer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Justitie. De stijging is vooral te wijten aan de aanslagen van 22 maart.

De Commissie Financiële Hulp kent drie soorten van schadevergoedingen toe: noodhulp (toegekend zonder de afloop van het vooronderzoek en de gerechtelijke procedure af te wachten), hoofdhulp en aanvullende hulp (van toepassing wanneer het nadeel toeneemt na toekenning van de hoofdhulp). Voor 2016 gaat het om in totaal 11.513.482 euro, terwijl de Commissie het jaar voordien in 996 dossiers in totaal net geen 10,2 miljoen euro uitkeerde.



De stijging is vooral te verklaren door de forse toename van de noodhulp. Het aandeel daarvan in het totaalbedrag bedroeg vorig jaar 9,91 procent, terwijl dat voor 2015 en 2014 met 1,09 en 0,88 procent fors lager lag. Die toename is het gevolg van de terroristische aanslagen van 22 maart. Concreet gaat het om 1,1 miljoen euro aan noodhulp die in 150 dossiers met betrekking tot de aanslagen is toegekend.



Het speciale loket dat na de aanslagen werd ingericht bij de Commissie Financiële Hulp, ontving sinds de oprichting in totaal al 375 verzoekschriften voor financiële hulp. Het gaat daarbij niet alleen om noodhulp, maar ook om aanvragen voor hoofdhulp die momenteel nog worden onderzocht. De dienst kreeg ook 800 telefoonoproepen en 2.000 e-mails te verwerken.



Niet iedereen kan zomaar een beroep doen op de commissie. Een slachtoffer van opzettelijk geweld komt pas in aanmerking voor een schadevergoeding als de feiten zich in België hebben afgespeeld en als de dader onbekend of onbemiddeld is. In dat laatste geval moet de dader ook effectief veroordeeld zijn.



In de periode 2011-2016 gingen de meeste dossiers waarin een schadevergoeding werd uitgekeerd over feiten met slagen en verwondingen (28,6 procent), gevolgd door doodslag (27,11 procent) en zedenzaken (17,55 procent). Diefstallen met geweld (11,52 procent) en arbeidsongevallen (8,1 procent) vervolledigen de top vijf. De slachtoffers van de aanslagen zijn ingedeeld in de categorieën slagen en verwondingen en doodslag.