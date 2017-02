Experts Zaventem kregen nog geen cent

JOSÉ MASSCHELIN

De tandheelkundige experts die na de terreuraanslagen van 22 maart in enkele dagen tijd 28 doden een naam gaven, hebben bijna één jaar later nog altijd geen cent ontvangen van de overheid. "Een schande", zegt één van hen.

Vier zelfstandige tandartsen die samenwerken met het Disaster Victim Identification-team (DVI) van de federale politie, deden metéén na de aanslagen de deur van hun eigen praktijk op slot en stortten zich op de identificatie van de slachtoffers op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel. Zonder hun deskundigheid zou het onmogelijk geweest zijn om de - soms zwaar verminkte - lichamen in zo'n korte tijd een naam te geven. "We zijn er in een recordtempo in geslaagd om op drie na alle doden (28 van de op dat moment 31, vier anderen stierven later in het ziekenhuis, red.) met wetenschappelijke zekerheid te identificeren. Met dank aan een draagbaar radiografietoestel dat we konden lenen in Nederland. We hebben de families van de slachtoffers een grote dienst bewezen en zijn daar trots op", zegt forensisch tandarts Eddy De Valck.



Ruim elf maanden later zijn de experts echter nog altijd niet betaald voor hun werk. "Het gaat alles samen over zo'n 20.000 euro. Geen onoverkomelijk bedrag, dacht ik. Maar ondanks eerdere beloften blijft Justitie haar experts stiefmoederlijk behandelen. Op mijn vergoeding voor de identificaties van kinderen na het busongeval in Sierre heb ik vier jaar moeten wachten."



De FOD Justitie kan de experts niet betalen doordat de opdrachtgever - het Brusselse gerecht - de factuur nog niet heeft doorgestuurd. De tandartsen wachten ook nog steeds op een éigen draagbaar radiografietoestel (prijs: 10.000 euro) dat hen beloofd werd. En als dat op een dag arriveert, zal het niet gebruikt kunnen worden omdat er geen budget is voor de bijbehorende software. Tot slot mag de topman van de DVI om besparingsredenen niet naar een meeting van de DVI-afdeling van Interpol in Singapore.