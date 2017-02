Nieuw fragment opgedoken van testament zelfmoordterrorist Zaventem

Door: redactie

16/02/17 - 10u08 Bron: RTL

© ap.

Nieuwszender RTL heeft de hand kunnen leggen op enkele uittreksels van het gesproken testament van Ibrahim El Bakraoui, een van de terroristen die zich opbliezen op de luchthaven in Zaventem. Het werd kort na de aanslagen gevonden op een computer in een vuilnisbak in de Max Roosstraat in Schaarbeek. "Allah heeft beslist dat het zo moest gebeuren", klinkt het.

Opvallend: El Bakraoui spreekt zijn verwanten - die momenteel in de cel zitten - rechtstreeks aan. Hij verontschuldigt zich onder meer bij zijn neef Yassine Atar, met wie de relatie vertroebeld lijkt te zijn. "Dag broeder", klinkt het. "We hebben nog niet de kans gehad elkaar terug te zien. Allah heeft beslist dat het op deze manier moest gebeuren. Ik wil me excuseren als er een probleem is tussen ons. Weet dat je een belangrijke plek hebt in mijn hart. Bedankt voor alles wat je voor mij hebt gedaan."



Actie

Hij roept ook op tot actie - "Hopelijk zie je ons zo snel mogelijk in het paradijs" - en vraagt een boodschap over te brengen aan Mohammed Bakkali, die de appartementen die de terroristen gebruikten, huurde en sinds november in de cel zit. Volgens El Bakraoui zou hij geen aandeel hebben in de aanslagen van Parijs en Brussel.