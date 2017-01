Verguisde verbindingsofficier reageert voor het eerst op forse verwijten van Jambon: "Gehandeld zoals het hoort"

Door: redactie

aanslagen brussel De verbindingsofficier van de politie in Turkije heeft vandaag voor het eerst openlijk gereageerd op de forse verwijten van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan zijn adres. "Ik ben er in eer en geweten van overtuigd dat ik het dossier behandeld heb zoals het hoort", benadrukte Sébastien Joris in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart.

Jambon wees Joris drie dagen na de aanslagen nadrukkelijk met de vinger. Volgens de minister sprong Joris in 2015 te laks om met informatie over de arrestatie aan de Syrische grens van Ibrahim El Bakraoui, één van de latere zelfmoordterroristen op Brussels Airport.

© belga. Joris ging deze middag ruim in op wat er gebeurde vanaf 26 juni, toen de info binnenliep. Joris was toen met vakantie, maar hield wel een oog op zijn mailbox. Het bericht trok echter zijn aandacht niet, omdat het geen urgente zaak was. "De Turkse autoriteiten hadden hem onder controle, er was geen sprake van een imminente uitwijzing".



Bovendien zou een snellere vraag om bijkomende uitleg van de Turken hoe dan ook niets veranderd hebben, argumenteerde de verbindingsofficier. Zij hebben uiteindelijk pas zes maanden later geantwoord. En dat terwijl El Bakraoui al op 14 juli op een vliegtuig richting Nederland was gezet.

Context van toen Peter De Buysscher. © belga. Ook Joris' chef Peter De Buysscher herhaalde meermaals dat het erg moeilijk werken is met de Turken, die geen bijkomende info geven over arrestaties en uitzettingen ook niet signaleren via de politiekanalen.



Joris en De Buysscher vroegen de commissieleden meermaals om rekening te houden met de context van toen. Er was geen sprake van een internationale seining, noch een vraag om arrestatie of verhoor. Bovendien was ook reizen naar de conflictzone toen nog niet strafbaar. En zelfs de terrosectie van de bevoegde dienst DJSOC in Brussel was niet op de hoogte van de voorwaarden bij de voorwaardelijke vrijlating van El Bakraoui.

© belga. "Moest ik hem geweest zijn, dan had ik misschien wel DJSOC gebeld met de vraag of ze op hun hoofd gevallen waren? Er was iemand opgepakt in Gaziantep die gekend was voor criminele feiten" Peter De Buysser Joris blijft er dus bij dat hij gehandeld heeft zoals het hoort. Ook zijn overste, De Buysscher, bevestigde dat de verbindingsofficier de regels en procedures heeft gevolgd.



"Moest ik hem geweest zijn, dan had ik misschien wel DJSOC gebeld met de vraag of ze op hun hoofd gevallen waren? Er was iemand opgepakt in Gaziantep die gekend was voor criminele feiten", zo plaatste De Buysscher wel een duidelijke kanttekening dat hij persoonlijk wel een extra telefoontje zou hebben gepleegd.



"Maar", zo vervolgde hij, "kan ik hem kwalijk nemen dat hij niet zelf naar die info op zoek is gegaan, als hij tegelijk 300 dossiers en 1.700 berichten te behandelen heeft?"