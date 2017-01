Slachtoffers en nabestaan aanslagen 22/03 voelen zich in de steek gelaten door overheid: "Onmenselijk"

Door: redactie

aanslagen brussel Veel slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen van 22 maart zijn radeloos en voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Enkelen onder hen schetsten vandaag in de parlementaire onderzoekscommissie een ontluisterend beeld van waar ze sinds de aanslagen mee geconfronteerd worden.

Dagenlang ziekenhuizen afgeschuimd

"Er werd ons gezegd dat we de media moesten volgen, maar zoiets mag je niet vragen van terreurslachtoffers. Zeker niet die eerste dagen"

"Als zoiets gebeurt, moet je de slachtoffers de hand reiken en vooral niet loslaten. Je kan niet gewoon wachten tot ze zichzelf weer bij mekaar rapen. Maar wij hebben niet de indruk dat ons ooit de hand gereikt is", zei Thomas Savary. Hij en zijn vrouw moesten vier dagen na de aanslagen via de pers vernemen dat haar moeder gestorven was, nadat ze zelf dagenlang vruchteloos ziekenhuizen hadden afgeschuimd.



"Niemand heeft ons begeleid naar welke dienst dan ook, gezegd welke dossiers we moesten opstellen, waar we hulp konden krijgen. We moesten alles helemaal zelf uitzoeken. Dat is gewoon inhumaan, daar ben je fysiek en mentaal niet toe in staat", aldus Savary. "Er werd ons gezegd dat we de media moesten volgen, maar zoiets mag je niet vragen van terreurslachtoffers. Zeker niet die eerste dagen", beklemtoonde ook Philippe Vansteenkiste.