Aanslagen houden Brussels Airlines niet van passagiersgroei van meer dan 3 procent

Door: redactie

12/01/17 - 15u27 Bron: Belga

© afp.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft vorig jaar 3,2 procent meer passagiers vervoerd dan in 2015, ondanks de aanslagen van 22 maart in haar thuisbasis Brussels Airport.

In totaal stapten ruim 7,7 miljoen reizigers op een Brussels Airlines-vlucht. "Een zeer behoorlijk resultaat in het uitdagende jaar 2016", stelt de maatschappij vandaag in een persbericht.



Na de aanslagen moest Brussels Airlines een tijdje uitwijken naar andere luchthavens, zowel in binnen- (Antwerpen, Luik) als in buitenland (Frankfurt, Zürich). Op 3 april vertrok een eerste vlucht opnieuw vanop Zaventem, maar het duurde nog een hele tijd vooraleer de maatschappij opnieuw op volle capaciteit kon vliegen.



De passagierscijfers van maart en april lagen fors onder die van een jaar eerder, maar vanaf mei ontving Brussels Airlines opnieuw meer reizigers dan in dezelfde maand van 2015. Het hele jaar werd afgesloten met 7.736.791 passagiers.



Door de aanslagen reisden de voorbije maanden vooral minder mensen vanuit het buitenland naar België. De groei van het aantal transferpassagiers (die in Zaventem overstappen op een andere vlucht) kon dat gedeeltelijk compenseren, "maar het is duidelijk dat België in het buitenland verder moet worden gepromoot als toeristische en economische bestemming", aldus Brussels Airlines.



De vliegtuigen van de maatschappij transporteerden vorig jaar 29.856 ton vracht, 12 procent meer dan in 2015. "De toename ligt in lijn met de toegenomen cargocapaciteit", heet het.