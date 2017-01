Terreuraanslag kost luchthaven Zaventem bijna 2 miljoen passagiers

Door: redactie

6/01/17 - 17u39 Bron: Belga

De aankomsthal van Brussels Airport bleef een tijdlang dicht na de aanslagen van 22 maart. © Photo News.

De luchthaven van Zaventem heeft vorig jaar 21,8 miljoen reizigers over de vloer gekregen, zo'n 1,65 miljoen minder passagiers dan het jaar voordien. Dat is een daling met 7 procent ten opzichte van 2015, dat een recordjaar was. De mindere cijfers zijn te wijten aan de terreuraanslag van 22 maart.

De daling van het aantal reizigers is het gevolg van de aanslagen van 22 maart, waarna de luchthaven dagenlang gesloten werd en het vervolgens een hele tijd duurde vooraleer alles weer op volle capaciteit draaide. Pas in november maakte de luchthaven haar cijfers min of meer goed: het aantal reizigers nam opnieuw toe ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.



Uiteindelijk klokte de luchthaven 2016 af op 21.818.418 passagiers. In 2015 ging het nog om 23,46 miljoen reizigers. Het verlies door de aanslagen is groter dan het verschil tussen beide cijfers, want tot 22 maart leek Brussels Airport op weg om de kaap van 25 miljoen passagiers te halen. In dat opzicht kostten de aanslagen de luchthaven meer dan 3 miljoen reizigers.



Het vrachtvervoer steeg vorig jaar ondanks de aanslagen wel, met 1,1 procent tot bijna 500.000 ton.