Slachtoffer Zaventem vecht terug: "Woede heeft me sterk gemaakt"

2016 was een jaar van revalideren voor Laurens Coessens (23). 2017 wordt er één van gelukkig zijn. Een bom op Zaventem, vijf operaties en drie maanden revalideren hebben hem niet klein gekregen. De reportagemakers van 'Pano' volgden hem al die tijd. Het karakter waarmee hij terugvecht, is sterker dan eender welke bom. "Gek hoeveel kracht je uit een dikke 'fuck off' haalt", vertelt hij.

Eén blikken doos. Veel meer plaats hoeven de aanslagen van 22 maart niet in te nemen voor Laurens. Hij kreeg de doos van zijn klasgenoten terwijl hij in het ziekenhuis lag. Er steken kaartjes in. En foto's van de aanslagen zelf. Ook de plastic potjes met stukjes metaal die ze uit zijn lichaam haalden, zijn er in beland. "Die doos is perfect", zegt Laurens. "Alles kan erin en da's meer dan voldoende."



De reportagemakers van het Eén-programma 'Pano' volgden hem en twee andere slachtoffers, Walter Benjamin (47) en Margaux Majewska (33), de afgelopen maanden. Van de verzorging in het brandwondencentrum, tot zijn thuiskomst en zijn eerste schooldag na de aanslagen.



Laurens Coessens is de jongeman die de wereld rondging op één van de iconische foto's van die dag. Bloedend op de grond in de vertrekhal van Zaventem. Ook die foto zit in de doos. Laurens wilde die dag vertrekken naar zijn vriendin Kimberly die op Erasmus-uitwisseling in Zweden was. Hij is er nooit geraakt. Zijn gezicht en handen raakten verbrand, er stak een scherf in zijn buik, zijn voet was gebroken en tientallen metalen scherven en andere rotzooi doorboorden zijn benen.



