Echtgenoot van slachtoffer aanslagen lanceert warme oproep tot "jihad van liefde"

Door: redactie

23/12/16 - 02u18 Bron: VRT

video Mohamed El Bachiri verloor zijn echtgenote Loubna bij de aanslag in het metrostation Maalbeek. In De afspraak lanceerde hij vanavond een warme oproep tot een "jihad van liefde", als reactie op de verdeeldheid en het terrorisme.

"Door mijn naam, mijn godsdienst en de trieste reputatie van mijn gemeente Molenbeek beschouwt een deel van de bevolking mij als een potentiële terrorist, en dat doet pijn", klonk het.



Op 22 maart verloor El Bachiri zijn vrouw bij de aanslagen in Brussel. Sindsdien moet hij alleen verder met zijn drie kinderen. "Mijn verdriet is onmetelijk. Ik hou me alleen overeind dankzij de liefde. De liefde voor mijn vrouw, mijn kinderen, het leven en de mensheid."



Jihad van liefde

Om die reden roept hij op tot een "jihad van liefde". Eerder deed hij dat al op een TEDx-conferentie in Nederland, vandaag herhaalde hij zijn oproep in De afspraak. "Ik heb het over een jihad die geen haat kent", aldus El Bachiri. "Een jihad die aanzet om naar de ander te gaan, de broeder die anders is, om hem toe te lachen, te begrijpen en empathie te tonen. Deze jihad zou het antwoord moeten zijn op zij die verdeeldheid willen zaaien en geweld en terrorisme propageren."



De beelden werden na de uitzending massaal gedeeld op Facebook.