"Naam verbindingsofficier was al gezuiverd op moment van uithaal Jambon"

Door: redactie

22/12/16 - 13u07 Bron: Belga

© belga.

Op het moment dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de verbindingsofficier van de politie in Turkije vol in de wind zette, drie dagen na de aanslagen van 22 maart, waren commissaris-generaal Catherine De Bolle en de directe chef van de officier al tot heel andere conclusies gekomen. Dat schrijft Paris Match.

Ter herinnering: Jambon verwijt verbindingsofficier Sébastien Joris dat hij te laks is omgesprongen met Turkse informatie over de arrestatie aan de Syrische grens van Ibrahim El Bakraoui, die zichzelf een jaar later zou opblazen op Brussels Airport. "Hier heeft geen dienst, geen directie, geen politieapparaat, maar wel één persoon uit het politieapparaat geblunderd", zei Jambon op 25 maart in de Kamer, als uitleg waarom hij premier Charles Michel zijn ontslag had aangeboden.



Jambon zette de schijnwerpers dus vol op de verbindingsofficier, inclusief het verwijt dat hij "geblunderd" had. Nochtans, schrijft Paris Match, was een vergadering bij de politie daags voordien tot een andere conclusie gekomen.