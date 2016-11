Brit bekent hulp aan Abrini

Door: redactie

Terreur Een van de twee mannen die ervan beschuldigd wordt dat hij Mohamed Abrini financieel geholpen heeft, de Belg die geldt als hoofdverdachte in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs en Brussel, heeft schuldig gepleit. Dat bleek bij de start van zijn proces in Londen.

De Brit Mohammed Ali Ahmed (26) en de Belg Zakaria Boufassil (26) worden ervan beschuldigd dat ze in juli 2015 omgerekend 3.500 euro gaven aan Abrini. Abrini wordt ervan verdacht enkele maanden later geholpen te hebben bij de voorbereidingen van de aanslagen in Parijs en mee de aanslagen in Brussel te hebben gepleegd.



Het Britse gerecht stelde Mohammed Ali Ahmed et Zakaria Boufassil op 29 april in verdenking. Uit hun telefoniegegevens bleek dat de drie zich op 11 juli samen in een park in Birmingham bevonden. Ahmed pleitte al schuldig op 8 november, maar die informatie mocht niet bekendgemaakt worden tot het begin van het proces. Boufassil ontkent de beschuldigingen.



"Het blijkt duidelijk dat Boufassil met Ahmed samenwerkte toen ze het geld aan Abrini gaven. We achten hem dus ook schuldig", zei procureur Max Hill vandaag. "Het lijdt geen twijfel dat het geld moest dienen om terreur te financieren."



Volgens de procureur verklaarde Abrini dat Ahmed hem naar de plaats van afspraak leidde en dat Boufassil het geld overhandigde. Abrini verklaarde ook dat "Abaaoud" hem tijdens een verblijf in Syrië had gevraagd om het geld in Groot-Brittannië te gaan oppikken. Het Britse gerecht wil geen verdere details geven over de identiteit van "Abaaoud", maar het is aannemelijk dat het om Abdelhamid Abaaoud gaat, het brein achter onder meer de aanslagen in Parijs.



Abrini ging naar Birmingham een dag nadat hij was aangekomen in Londen. Tot tweemaal toe ging hij naar het park zonder er iemand aan te treffen. De derde keer wachtten Ahmed en Boufassil hem op - ze wilden er zeker van zijn dat ze niet met een "bedrieger" te doen hadden - en leidden ze hem naar een bos om hem het geld te overhandigen, zei de procureur.