Amerikanen identificeren sleutelfiguur in aanslagen Brussel en Parijs

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuwe naam toegevoegd aan het lijstje van IS-kopstukken die betrokken waren in de planning van de recente aanslagen in Brussel en Parijs. De beruchte Abu Souleymane al-Faranzi, een schuilnaam die in verschillende terreurdossiers voorkomt, werd door de Amerikanen geïdentificeerd als Abdelilah Himich, een 26-jarige Fransman van Marokkaanse afkomst. De man zou nog op vrije voeten zijn en zou zich momenteel in Syrië schuilhouden, zo melden Amerikaanse media dinsdag. Frankrijk en Interpol hebben ondertussen een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd.

Volgens de Amerikaanse contraterreur-eenheid speelde Himich "een toonaangevende rol bij de voorbereiding van de aanslagen in Brussel en Parijs" en is hij "een van de belangrijkste Fransen binnen IS".



Himich zou in 1989 geboren zijn in Marokko, waarna hij als tiener naar het Zuid-Franse stadje Lunel, nabij Montpellier, verhuisde. Hij vocht voor het Frans Vreemdelingenlegioen (de elitetroepen van het Franse leger, nvdr.), in Afghanistan, maar in 2014 trok hij naar Syrië, om er zich aan te sluiten bij de terreurgroep Islamitische Staat (IS).



De naam Abu Souleymane al-Faranzi duikt geregeld op in de terreurdossiers over de aanslagen in Brussel en Parijs. Zo zouden getuigen van de schietpartij in de Parijse concertzaal Bataclan terroristen hebben horen praten over Abu Souleymane. De inlichtingendiensten konden de echte identiteit van de man echter nooit achterhalen.



Al-Faranzi wordt gelinkt aan Abu Ahmad, die door verschillende terreurverdachten wordt bestempeld als hét brein achter de aanslagen. Ook hij zou zich volgens de Amerikanen in Syrië schuilhouden.



Himich werd nu door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken toegevoegd aan de lijst met terreurverdachten, waardoor er financiële en juridische sancties, zoals een bevriezing van financiële middelen, tegen hem kunnen worden uitgevaardigd. De man zou deel uitmaken van een grote groep jonge, overwegend Franstalige IS-militanten, die aanslagen op Europees grondgebeid voorbereiden.