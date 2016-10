Atomium krijgt nog altijd weinig bezoekers sinds de aanslagen

Door: redactie

Meer dan een half jaar na de aanslagen vallen de bezoekcijfers van het Atomium in Brussel nog altijd zwaar tegen. In juli en augustus lag het verliescijfer nog altijd op 30 procent tegenover 2015. Ook in de huidige maand oktober kwam er voorlopig al een derde minder bezoekers over de vloer. Die cijfers maakte Bruzz.be vandaag bekend.

De maand april, meteen na de aanslagen, was het dieptepunt. Toen kwamen er 37.000 personen (60 procent) minder over de vloer in de negen bollen. Voor de zomer werd er gehoopt op een herstel, maar toch lag het verlies in de zomer nog op 30 procent. In aantallen kwamen er in juli zowat 20.000 en in augustus zowat 25.000 bezoekers minder naar het Atomium tegenover 2015.



"Eerst en vooral moeten de mensen terugkeren naar België en dan zullen ze ook naar het Atomium komen", vertelt woordvoerster van het Atomium Inge Van Eycken. "We wachten nu af hoe de herfst- en kerstvakantie gaan verlopen, maar de kerstvakantie is meestal een topperiode voor ons." Er wordt wel opgemerkt dat school- en seniorengroepen opnieuw meer boeken.



Een extra maatregel die genomen wordt, is het verlengen van de aankomende expo's over Sabena en Magritte. Die zullen tien in plaats van acht maanden lopen, omdat ze mogelijk ook bij de Belgische toeristen aanslaan. Financiële gevolgen voor het Atomium zijn er niet, dankzij de reserve die de afgelopen jaren is aangelegd.