Brussels Airport zakt uit top 20 Europese luchthavens

Door: redactie

10/10/16 - 16u14 Bron: Belga

© PN.

AANSLAGEN BRUSSEL Door de passagiersdip die is veroorzaakt door de aanslagen van 22 maart, is Brussels Airport uit de top twintig van de grootste Europese luchthavens gezakt. Dat blijkt uit cijfers van luchthavenvereniging ACI Europe en het Europese statistiekbureau Eurostat.

Brussels Airport ontving van januari tot en met augustus iets meer dan 14 miljoen passagiers. Dat is 10,7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Door die daling staat de nationale luchthaven nu op de 22ste plaats in de lijst van grote Europese luchthavens. Eind augustus vorig jaar bekleedde ze nog de 16de positie.



Zürich en Oslo

Voor de rangschikking werd rekening gehouden met de luchthavens die Eurostat in zijn statistieken opneemt, dus zonder de Turkse en Russische luchthavens (die wel in de ACI-lijst staan), maar met die van Zürich en Oslo. Zwitserland en Noorwegen maken geen deel uit van de Europese Unie, maar hun luchthavens zijn wel opgenomen in de uitgebreide rangschikkingen op de website van het Europese statistiekbureau.



Londen-Parijs-Frankfurt

De grootste luchthaven van Europa is Londen Heathrow. Dan volgen Parijs (Charles de Gaulle) en Frankfurt. Zij ontvingen in 2015 afgerond respectievelijk 75, 66 en 61 miljoen reizigers. Brussels Airport klokte af op meer dan 23 miljoen passagiers.



Eurostat liet vandaag overigens weten dat vorig jaar in de Europese Unie een recordaantal van 918,3 miljoen mensen met het vliegtuig reisde. Hun aantal lag bijna 5 procent hoger dan in 2014.