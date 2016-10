Heeft Britse MI5 steek laten vallen bij undercoveroperatie die had kunnen leiden naar Belgische terreurcel?

Door: redactie

5/10/16

aanslagen brussel Patrick Dewael, voorzitter van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart, wil uitleg van de Britten over de undercoveroperatie die volgens de Daily Mail mogelijk de aanslagen in Parijs en Brussel had kunnen vermijden. "Heeft MI5 een steek laten vallen? Ik weet het niet, maar het lijkt me interessant om dat ook te onderzoeken."

De Daily Mail bracht deze week het verhaal over een undercoveroperatie van MI5 rond enkele geradicaliseerde Britse moslims. Op een bepaald moment heeft die geleid tot enkele arrestaties en werd de operatie stopgezet. En dat is spijtig. Enkele maanden later kwamen die mannen vrij bij gebrek aan bewijs, maar waren ze zich er wel maar al te goed van bewust dat ze door de inlichtingendiensten gevolgd werden. Daardoor wisten ze onder radar te blijven bij een ontmoeting met Mohammed Abrini, beter bekend als 'de man met het hoedje'.



Had de undercoveroperatie op dat moment nog gelopen, dan had die dus mogelijk kunnen leiden naar de Belgische terreurcel rond Salah Abdeslam. Wie weet hadden zo ook de aanslagen in Parijs en Brussel vermeden kunnen worden, besluit de Daily Mail.



En dat interesseert uiteraard ook de Belgische onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Voorzitter Dewael wil via de Britse ambassade of de verbindingsofficier vragen wat daar precies gebeurd is. Hij merkte daarbij op dat ook de resultaten van de Franse onderzoekscommissie naar de aanslagen van 13 november in Parijs heel wat inzichten heeft opgeleverd "à charge en à décharge".