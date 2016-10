Hoeven nabestaanden van terreurslachtoffers geen erfbelastingen te betalen?

Door: redactie

Nabestaanden van slachtoffers van terreuraanslagen hoeven geen erfbelasting te betalen. Dat vindt de Vlaamse regering die hierover een voorstel klaar heeft. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Aanleiding zijn de aanslagen van 22 maart op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek in Brussel. De ontwerpteksten die De Tijd kon inkijken stellen dat geval per geval moet worden beoordeeld of het gaat om een terreurdaad die recht geeft op de vrijstelling. Ook Brussel wil zo een gunstregime invoeren. In het Waals Gewest bestaat een dergelijke regeling al sinds 2013.



Schending van gelijkheidsbeginsel

De Raad van State heeft zich al negatief uitgesproken over het voorstel. Hoe nobel het doel ook, het onderscheid schendt het gelijkheidsbeginsel, oordeelt het rechtscollege. Eind deze week buigt de Vlaamse ministerraad zich over het voorgestelde gunstregime. "We bekijken of we het voorstel tegen dan zullen aanpassen aan de opmerkingen van de Raad van State", geeft het kabinet van minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) aan.