"OCAD werd in het verleden gebruikt om maatregelen te forceren"

28/09/16 - 21u54 Bron: Belga

Paul Van Tigchelt in de onderzoekscommissie. © photo news.

Terreurdreiging Het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse, is in het verleden soms als hefboom gebruikt om bepaalde maatregelen te forceren. Die opvallende uitspraak heeft OCAD-topman Paul Van Tigchelt vandaag gedaan in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Concrete voorbeelden gaf hij niet.

Van Tigchelt onderstreepte in het parlement meermaals het belang voor het OCAD om onafhankelijk het dreigingsniveau te kunnen bepalen. "Ben ik niet langer onafhankelijk, dan ben ik niet langer geloofwaardig. Dan ben ik dood", zo formuleerde hij het.



In het verleden bleek die onafhankelijkheid echter niet altijd absoluut, leek Van Tigchelt te laten verstaan. "Het OCAD is verantwoordelijk voor de dreigingsanalyse, niet voor de maatregelen die daaraan gekoppeld worden. Het OCAD is in het verleden soms wel gebruikt om bepaalde maatregelen te forceren. Als het OCAD niveau 3 zou afkondigen, dan zouden bepaalde maatregelen mogelijk worden."