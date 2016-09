'Slechts' 147 Brusselse bedrijven vroegen crisiskrediet na aanslagen

bewerkt door: redactie

27/09/16 - 20u11 Bron: Belga

© photo news.

aanslagen Brussel Na de aanslagen in Brussel op 22 maart nam de Brusselse regering crisismaatregelen om de handelaars en de horeca te ondersteunen, onder meer met crisiskredieten. Daarvoor hebben 147 ondernemingen een aanvraag ingediend, zo meldt Brussels sp.a-parlementslid Hannelore Goeman.

Uit de cijfers die Goeman opvroeg bij bevoegd minister Didier Gosuin (DéFI) blijkt dat tot nu toe maar 33 bedrijven dat krediet al kregen toegewezen. Het gaat in 55 procent van de gevallen om horecazaken. In totaal gaat het om 2,1 miljoen euro aan leningen en 1,4 miljoen euro aan toegekende waarborgen.



Goeman vindt het vreemd dat die cijfers zo laag liggen. "Gezien de vele doemscenario's en de regen aan faillissementen die ons werden voorspeld, lijkt het vreemd dat er zo weinig aanvragen zijn ingediend. Hebben de bedrijven zich dan sneller herpakt? Of waren de bedrijven onvoldoende op de hoogte van de maatregelen? Was de drempel te hoog? Ik zal de minister hierover ondervragen", zegt ze.