Vensters op Brussels Airport nu explosiebestendig

Door: redactie

12/09/16 - 13u37 Bron: vtmnieuws.be

video Op Brussels Airport is gestart met het plaatsen van zonwerend veiligheidsglas in de gevel van de vertrekhal. Het is het laatste grote renovatiefase van de terminal na de aanslagen van 22 maart, zo meldt de luchthavenuitbater.

De ontploffingen van 22 maart bliezen een groot deel van de gevelramen van de vertrekhal weg. Die werden in de weken nadien voorlopig vervangen, in afwachting van een definitieve oplossing.



Daarmee wordt nu gestart. "De volledige gevel aan de vertrekhal en het Diamantgebouw krijgen zonnewerend veiligheidsglas", stelt Brussels Airport in een persbericht. Het Diamantgebouw is de trappen- en liftenhal die de verschillende niveaus van de terminal (treinstation, busstation, aankomsthal en vertrekhal) met elkaar verbindt.



Voor de keuze van de nieuwe ramen is rekening gehouden met de veiligheidswaarde, waardoor er minder risico is op glasscherven bij een impact. Er werd ook gekozen voor hoogrendementsglas, waardoor het gebouw minder verwarmd moet worden in de winter, en minder gekoeld in de zomer.



De vervanging gebeurt raam per raam, "om de hinder voor de passagiers te beperken", en kan enkele maanden duren. Brussels Airport hoopt rond het jaareinde rond te zijn met de operatie die 1 miljoen euro kost.