"Laat burgers infiltreren én mee misdrijven plegen"

KATRIEN STRAGIER

12/09/16 - 05u00

© photo news.

"Het moet mogelijk zijn om burgerinfiltranten te gebruiken in terrorismezaken en verwante criminaliteit, zoals de illegale wapenhandel. Ze moeten potentieel gevaarlijke cellen kunnen benaderen en een actievere rol opnemen dan louter het inwinnen van informatie. Onder welbepaalde omstandigheden moeten ze ook kunnen meewerken in de voorbereiding van criminele handelingen." Dat stelt N-VA in haar nieuwe veiligheidsplan.

Het voorstel sluit aan bij de oproep van Brussels procureurgeneraal Johan Delmulle, begin deze maand. "Het is zeer moeilijk om een politieman te vinden met het juiste profiel om in zo'n gesloten en achterdochtig milieu binnen te dringen en zich daar te handhaven", zei Delmulle toen. "Dergelijke infiltraties vergen ook een zekere tijd, en die is er niet altijd."



Ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V) lijkt niet afkerig van het idee. "Maar het is een gevaarlijke job", benadrukt hij. Net om die reden stelt Open Vld zich terughoudender op. "We gaan toch niet tegen om het even welke prijs burgers inzetten?", zegt Kamerlid Carina Van Cauter.



Het voorstel van N-VA om een noodtoestand wettelijk mogelijk te maken, krijgt dan weer geen bijval. Zowat alle andere partijen wijzen het af.



