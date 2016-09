"Broer terrorist had sleutel van een safehouse in Schaarbeek"

Door: redactie

Yassine Atar, de broer van Oussama Atar, het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Brussel, was in het bezit van een sleutel van de safehouse in de Henri Bergéstraat in Schaarbeek. Dat meldt RTL Info. Er werden bovendien sporen van explosieven aangetroffen bij Atar. De informatie is nog niet bevestigd door het parket.