Onderzoekscommissie aanslagen start tweede luik van opdracht

In de Kamer is de onderzoekscommissie rond de aanslagen van 22 maart vandaag voor het eerst sinds de vakantie terug bij elkaar gekomen. Achter gesloten deuren startte de commissie met het tweede luik van haar opdracht, met name het onder de loep nemen van de veiligheidsarchitectuur van ons land. Begin augustus rondde de commissie een eerste luik over de hulpdiensten af.