Broer Bart De Wever waarschuwt: "Vlaams-nationalisten willen vandaag wetten maken waarvan hun grootouders het slachtoffer zijn geweest"

Bruno De Wever, historicus en de oudste broer van Bart De Wever, waarschuwt voor de Patriot Act die de N-VA wil doorduwen in ons land. "Vlaams-nationalisten willen vandaag wetten maken waarvan hun grootouders het slachtoffer zijn geweest", zo waarschuwt hij in een interview met Humo.

Deze zomer opperde Bart De Wever de idee voor een Belgische Patriot Act, een reeks antiterreurmaatregelen. De Antwerpse burgervader wil onder andere dat burgemeesters, politie en staatsveiligheid makkelijker informatie kunnen inwinnen en preventief kunnen optreden. Eén van de prioriteiten blijkt de mogelijkheid om een noodtoestand te kunnen invoeren. Ons land werkt vandaag met vier terreurniveaus, maar een noodtoestand, zoals in Frankrijk na de aanslagen is ingevoerd en waarbij de wetgeving tijdelijk niet meer van toepassing is, staat niet ingeschreven in de Belgische grondwet.



De N-VA wil voorts ook potentieel gevaarlijke personen kunnen opsluiten, zonder dat die door het gerecht worden verdacht. Socioloog Luc Huyse trok in dat verband de parallel met de bijzondere besluitwet van september 1945. Mensen die niets gedaan hadden, maar wel gesympathiseerd hadden met de Duitsers werden toen zonder gerechtelijke tussenkomst opgesloten. Ze verloren verder hun job en hun burgerrechten. Lees ook Michel: "Ik wil geen Guantánomo in België"

Levenslange rancune Wat Huyse zegt, dat de N-VA nu in wezen dezelfde maatregelen voorstelt die destijds de levenslange rancune van vele Vlamingen tegen de Belgische staat hebben veroorzaakt, is juist Bruno De Wever Volgens Bruno De Wever gaat de vergelijking van Huyse met de bijzondere besluitwet perfect op. "Wat hij zegt, ­ dat de N-VA nu in wezen dezelfde maatregelen voorstelt die destijds de levenslange rancune van vele Vlamingen tegen de Belgische staat hebben veroorzaakt, is juist. Men stelt vandaag voor waar men ooit zelf slachtofer van is geweest", zegt de historicus in Humo.



"Het gaat niet alleen over preventief opsluiten zonder rechterlijk bevel, maar ook over het afnemen van burgerrechten tot en met het verbod op publiceren van je eigen ideeën. Indertijd was dat gericht tegen 'foute' Vlaams-nationale denkers en journalisten, dan zou je toch verwachten dat uitgerekend hun politieke erfgenamen gevoelig zouden zijn voor het mogelijke misbruik ervan?"