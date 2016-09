Vlaamse slachtoffers van aanslagen: "Benadeeld door Franstalige procedure"

Redactie

5/09/16 - 09u20 Bron: De Standaard

Schade aan de luchthaven na de aanslagen op 22 maart. Het onderzoek naar de aanslag in Zaventem werd aanvankelijk in het Nederlands gevoerd. © belga.

Aanslagen Brussel Vlaamse slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem kunnen niet in het Nederlands terecht bij het Brusselse gerecht. Dat komt door een wet die bepaalt dat Brusselse processen gevoerd moeten worden in de taal van de meerderheid van de verdachten. Die wet moet veranderen, menen sommige getroffenen volgens De Standaard.