Te warm om te slapen? Zo lukt het vannacht wél

Heb je vannacht ook vreselijk geslapen omdat het veel te warm was? Join the club. Uren draaien en keren en ondertussen liters zweten: plezant is anders. Omdat zulke nachten allerminst goed zijn voor de productiviteit (laat staan je relatie), zochten wij tien bruikbare tips om jezelf en je kamer af te koelen. Voor niet airco-eigenaars, natuurlijk.

1. Lakens van satijn of zijde mogen dan heel romantisch zijn, ze ademen voor geen meter. Net zoals synthetische stoffen zijn ze niet gemaakt om lucht door te laten. Katoen doet dat daarentegen wel, dus ga op zoek naar een lichte variant in een lichte kleur zodat je lichaam dat beetje luchtverplaatsing in de kamer ook effectief voelt.



2. Stop je lakens een paar minuten in de koelkast (of de diepvriezer voor de durvers) voor je gaat slapen. Toegegeven, ze zullen niet de hele nacht lekker fris blijven, maar je start tenminste niet in een warm bed. We raden je wel aan om de lakens eerst in een plastic zak te stoppen, zodat ze niet doorweekt zijn of naar diepvriespizza beginnen ruiken.



3. Die warmwaterkruik die waarschijnlijk nog ergens in huis rondslingert, kan je perfect vullen met koud water en daarna in de koelkast of diepvriezer stoppen. Gegarandeerd de hele nacht een fris gevoel.



4. Plaats je ventilator strategisch, anders blaas je gewoon warme lucht in het rond. Zet je hem echter schuin naast het open raam, dan zal hij de koelere lucht van buiten door de kamer blazen. Heb je geen ventilator, hang dan een vochtig laken voor het open raam. De lucht die binnenkomt zal ook heel verfrissend zijn.



5. Als je koudecompressen, gemaakt uit bijvoorbeeld een washandje met wat ijsblokjes in, op je lichaam legt, zal je snel afkoelen. Leg ze strategisch op je polsen en je nek.



6. Warmte stijgt, dus is het belangrijk om zo laag mogelijk te gaan liggen. Met andere woorden: sleep je matras naar de benedenverdieping. Wie resistent is tegen de muggen kan zelfs in de tuin afkoelen. En onze excuses aan de romantici onder ons, maar alleen slapen is een stuk koeler.



7. Zomer = terrasjesperiode, maar je houdt het aantal alcoholische drankjes tijdens warm weer best zo laag mogelijk. Alcohol jaagt je lichaamstemperatuur de hoogte in en droogt je uit, wat niet bevorderlijk is voor je nachtrust. Drink daarom liever een glas water voor het slapengaan, om het uitdrogen (door onder meer zweten) tot een minimum te beperken.



8. Neem een douche voor het slapengaan om je even op te frissen. Opgelet: zet het water niet te warm, maar ook niet te koud. In beide gevallen zal je veel te warm krijgen.



9. Schakel alle elektronica uit en trek zoveel mogelijk elektrische apparaten uit het stopcontact. Die spullen genereren zelfs in slaapstand enige warmte.



10. Zet een kom ijswater naast je bed. Houd je het echt niet meer uit van de hitte? Stop er dan even je voeten in om je temperatuur snel te doen dalen. Gewoon uitkijken dat je hem niet omgooit.







